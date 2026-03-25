Livorno la Fortezza Nuova chiuderà alle 18 | la novità in vigore dal 29 marzo
A partire dal 29 marzo, la Fortezza Nuova a Livorno chiuderà alle 18, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’ora legale. La modifica riguarda l’orario di apertura del sito, che sarà prolungato di un’ora rispetto alla precedente chiusura. La variazione mira a offrire ai visitatori più tempo per visitare la fortezza sfruttando la luce naturale più a lungo nel corso della giornata.
La Fortezza Nuova, in vista dell'entrata in vigore dell'ora legale, resterà aperta un'ora in più per garantire ai visitatori una maggior fruibilità, potendo sfruttare la luce più a lungo. Pertanto, come fatto sapere dai gestori, il cancello il cancello si chiuderà alle 18 anziché alle 17 com'è stato per il periodo invernale. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Commercio a Livorno, attività produttive in lieve aumento negli ultimi quattro anni: bene negozi di vicinato e ristoranti, crolla l'estetica . 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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