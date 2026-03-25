LIVE Sinner-Michelsen 7-5 2-5 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break dell’americano

Al torneo ATP di Miami, il match tra l’italiano e l’americano prosegue con il punteggio di 7-5, 2-5. L’americano ha ottenuto un break, mentre l’italiano ha risposto con una palla corta vincente. In questa fase, si gioca senza interruzioni e gli spettatori seguono gli scambi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta vincente dell’italiano. 0-15 Diritto lungolinea vincente del n.40. La striscia di 26 set vinti consecutivamente da Sinner nei Masters 1000 sembra dunque ad un passo dall’interrompersi. Ma non è ancora detto. 2-5 Sinner in rottura prolungata, diritto lungolinea in rete. Parziale di 2-12 per l’americano. 40-0 Servizio e rovescio vincente di un Michelsen in trance agonistica. 30-0 Lungo il diritto di Sinner. 15-0 Battuta esterna vincente dell’americano. 2-4 Break di Michelsen. In rete il diritto incrociato dell’italiano. E adesso può succedere di tutto. Abbiamo visto come in questo torneo le sorprese stiano fioccando. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Demolizione controllata, come quelle mitiche palle gigantesche che tirano mazzate sul palazzo che traballa, traballa, e poi crolla. Ah, la palla grossa, è la risposta di Sinner, che ha messo pressione alla battuta di Michelsen, calato e alla fine crollato #Sinner # x.com

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