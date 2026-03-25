Oggi si svolge la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, con la presenza di Lorenzo Finn tra i partecipanti. La corsa si conclude sulla salita di La Morra, dove il GPM potrebbe determinare le differenze tra i corridori. La manifestazione è in corso e la cronaca viene aggiornata in tempo reale sulla nostra piattaforma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La prima frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Barbaresco e terminerà a Barolo, per un totale di 161 km. La celebre corsa a tappe, giunta alla quarantunesima edizione, si “trasferisce” dall’Emilia Romagna alle altre regioni del nord Italia, sviluppandosi da ovest verso est attraverso il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e, infine, il Friuli Venezia Giulia con l’ultima tappa di Gemona. Cinque frazioni, per un totale di 820 km, piuttosto vallonate e non troppo differenti da quelle a cui la corsa ci aveva abituato nelle scorse edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: c’è Lorenzo Finn, il GPM di La Morra può fare selezione

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