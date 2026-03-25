LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | si riparte alle 12.30 l’Italia sogna con Trocker

Alle 12.30 si svolge la prima manche del gigante femminile di sci alpino a Lillehammer 2026, con l’Italia rappresentata da Trocker, che parte con un pettorale tra i favoriti. La gara segue le qualifiche di questa mattina, mentre alle 10 si è svolto lo slalom maschile. È possibile aggiornare la diretta online cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Lillehammer, ultima gara della stagione. 10.19 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi diamo appuntamento alle 12.30 per vivere insieme la seconda parte di gara. A più tardi 10.18 La migliore delle italiane è stata Anna Trocker, che ha chiuso in dodicesima posizione ad un passo dalla top 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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