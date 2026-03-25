LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | si parte alle 9.30 azzurre per stupire

Alle 9.30 prende il via il gigante femminile di sci alpino a Lillehammer, con le atlete italiane pronte a scendere in pista. Contestualmente, alle 10, si svolge anche lo slalom maschile, con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta. I pettorali di partenza sono stati pubblicati e le gare si svolgono in un contesto di preparazione per i Giochi Olimpici del 2026.

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