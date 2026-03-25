LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Anna Trocker dà ancora spettacolo! Finale thrilling tra Aicher e Shiffrin si decide tutto alle 12.30

Nella gara di gigante femminile a Lillehammer, le atlete sono scese in pista con i pettorali di partenza, mentre la competizione tra Aicher e Shiffrin si è conclusa con un finale molto combattuto, previsto alle 12.30. Contestualmente, si svolge anche lo slalom maschile con avvio alle 10. La diretta streaming permette di seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti e i passaggi delle atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 10.19 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi diamo appuntamento alle 12.30 per vivere insieme la seconda parte di gara. A più tardi 10.18 La migliore delle italiane è stata Anna Trocker, che ha chiuso in dodicesima posizione ad un passo dalla top 10. Da sottolineare l’atteggiamento della campionessa del mondo juniores che è andata all’attacco accettando qualche errore 10.16 Aicher è terza a 26 centesimi dalla testa, Shiffrin è al momento fuori dalla zona punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker dà ancora spettacolo! Finale thrilling tra Aicher e Shiffrin, si decide tutto alle 12.30 Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker per stupire, Shiffrin per la sesta coppaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del... Altri aggiornamenti su Anna Trocker Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; Quando parte Anna Trocker nella seconda manche dello slalom di Lillehammer: orario esatto, tv, streaming; LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin per vincere la generale, azzurre per stupire. LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Grenier stupisce, Aicher lancia la sfida a ShiffrinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 10.04 Dopo metà gara ... oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 14:23 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Gara spettacolare in slalom all’esordio in coppa del mondo per la 17enne Anna Trocker che si piazza al nono posto con il miglior tempo di manche nella seconda prova, ricordo che ha vinto il mondiLe Juniores di Gigante e Speciale, l’Italia ha una bella carta - facebook.com facebook Il futuro è suo: la campionessa del mondo juniores di specialità Anna Trocker ha disputato un super slalom alla Finali di Hafjell, chiudendo al 9° posto L'azzurra ha timbrato così il miglior tempo della seconda manche raccogliendo, alla sesta apparizione, i pr x.com