LIVE Scandicci-Milano 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | vincono le toscane i 35 punti di Antropova allungano la semifinale!

Nella partita di volley femminile tra Scandicci e Milano, le toscane hanno vinto per 3-1, portando la serie ai punti. La giocatrice Antropova ha segnato 35 punti, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La partita si è conclusa con un punteggio di 25-20 per Scandicci, che ha così riaperto la serie, mentre un attacco di Egonu di Milano è stato respinto in rete, evitando il decesso della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 VINCE SCANDICCI! LA SERIE SI RIAPRE! L’attacco di Egonu in rete evita l’inferno a Scandicci che riapre una serie che fino all’ultimo non sarà chiusa. 24-20 Muro di Ognjenovi? su Piva da posto quattro! Scandicci ha quattro chance per allungare la serie e rimandare tutto a domenica. 23-20 Antropova difende con il pallone che sfiora il tetto, riceve l’alzata complessa di Castillo e riesce, in maniera esemplare, ad insaccare il pallone nell’anticipatorio muro di Milano! Giocata colossale di una giocatrice pazzesca che ha superato, ormai da molto, i trenta punti nel match. 22-20 Attacco potentissimo di Antropova in parallela da seconda linea, ma tutto parte dall’ottima ricezione di Bosetti su Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vincono le toscane, i 35 punti di Antropova allungano la semifinale! Articoli correlati LIVE Milano-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 24-26 un primo set lottatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano chiama challenge per il tocco del muro eventuale, attendiamo. Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il primo set Approfondimenti e contenuti su LIVE Scandicci Milano 3 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League; Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Serie A1 Tigotà. LIVE Scandicci-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane tornano in vantaggio vincendo 25-22 il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 Altro errore in diagonale da posto due per Egonu. Iniziano ad essere troppi gli errori per Milano. 12-11 ... oasport.it Diretta Scandicci Milano streaming video Rai: orario e risultato live di gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile, oggi 25 marzo 2026Diretta Scandicci Milano streaming video Rai, oggi 25 marzo 2026: orario e risultato live di gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. TKandz · NOW OR NEVER. WARM UP SCANDICCI-MILANO @savinodelbenevolley @verovolley Live su @dazn_it #volleyball #volley #ilovevolley #pallavolo #seriea1tigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Si surriscalda l'attesa per gara 3 tra Scandicci e Milano: le toscane spalle al muro devono vincere x.com