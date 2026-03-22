LIVE Milano-Scandicci 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane vincono 24-26 un primo set lottato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano chiama challenge per il tocco del muro eventuale, attendiamo. 1-6 Egonu attacca alta per beccare le mani del muro ma la sua diagonale da posto due esce di molto. 1-5 Lanier costretta ad attaccare una palla complessa e viene murata da una prontissima Nwakalor. 1-4 Il nastro consegna l’ace a Skinner. 1-3 Errore in attacco di Egonu che sbaglia la parallela dalla seconda linea. 1-2 Laier riceve male e Nwakalor chiude a rete. 1-1 Skinner attacca da posto quattro con il nastro che devia il pallone, ma resta in campo. 1-0 Pallonetto di Lanier. 24-26 PRIMO SET A SCANDICCI! Bosetti attacca in lungolinea da posto quattro, attraversando le braccia di Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-1, Champions League femminile volley in DIRETTA: le toscane spengono la luce nel finale del primo set, 24-26
LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-23 un importantissimo primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.
Una raccolta di contenuti su LIVE Milano Scandicci 0 1 A1 volley...
Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: partita chiave della serie di semifinale; Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; La corsa allo Scudetto della Numia Vero Volley Milano riparte da Firenze: sabato in campo per Gara 1 di Semifinale contro Scandicci; VOLLEY FEMMINILE Playoff Gara-1 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 0-3.
LIVE Milano-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 24-26 un primo set lottatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-26 PRIMO SET A SCANDICCI! Bosetti attacca in lungolinea da posto quattro, attraversando le braccia di Egonu. oasport.it
DIRETTA | Milano Scandicci (risultato 0-0) video streaming Rai: comincia il big match! (22 marzo 2026)Diretta Milano Scandicci streaming video Rai: gara-2 della semifinale playoff di Serie A1 si gioca con il risultato di 1-0 per il Vero Volley. ilsussidiario.net
HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley di Gara 2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Milano #Scandicci #poweredbytigotà facebook
Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Leggi la news x.com