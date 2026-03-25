Le squadre di volley femminile si affrontano in una partita valida per il campionato di serie A1, con le toscane che si sono aggiudicate il primo set con il punteggio di 25-21. Durante il set sono stati registrati un ace di Nwakalor e un muro spettacolare di Weitzel su una schiacciatrice avversaria. La cronaca si aggiorna in tempo reale con i principali punti della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Ace di Nwakalor. 3-1 Muro pazzesco di Weitzel su Pietrini. 2-1 Diagonale di Antropova da posto due. 1-1 Egonu si rifà con la diagonale vincente da posto due. 1-0 Nwakalor mura Egonu! 25-21 SCANDICCI VINCE IL PRIMO SET! Il muro su Akimova è decisivo per chiudere il parziale che le toscane hanno sempre controllato. 24-21 Akimova entra per sostituire Egonu e annulla il primo set point con la parallela da seconda linea. 24-20 Mani fuori di Antropova che trova un’ottima scelta di tempo. Sono quattro i set point per Scandicci. 23-20 Primo tempo di Kurtagic. 23-19 Bosio non riesce a rialzare il muro delle toscane su Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il primo set

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