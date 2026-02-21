LIVE Milano-Scandicci 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-21 le lombarde vincono due set in fotocopia

Milano ha vinto il match contro Scandicci perché ha sfruttato al meglio le occasioni in attacco. Le lombarde conquistano i primi due set con punteggi simili, 25-21, grazie a una difesa efficace e a attacchi precisi. Durante il secondo set, le giocatrici di Milano hanno recuperato da uno svantaggio iniziale, sorprendendo le avversarie. Un episodio chiave si è verificato quando Milano ha chiesto un controllo video su un’invasione a rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Invasione a rete fischiata a Milano. Stupite le giocatrici milanesi, Lavarini chiama video check. 7-5 Diagonale di Egonu da posto 2. 6-5 Errore al servizio Milano. Bergamo vince anche il secondo set contro Macerata, che ora ha bisogno di un mezzo miracolo per rimanere in A1. 6-4 Danesi chiude con il primo tempo uno scambio confusionario 5-4 Invasione aerea di Bechis. 4-4 Muro vincente di Egonu su Bosetti. 3-4 Diagonale di Piva da posto 4. 2-4 Pallonetto spinto di Egonu. 1-4 AAAACEEEE FRANKLIIIIIN! 1-3 È fuori l'attacco di Egonu. 2-2 Egonu passa tra le mani del muro con la palla che pizzica la riga.