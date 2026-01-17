LIVE Monviso-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-23 che avvio delle piemontesi! Le padrone di casa si prendono il primo set!

Segui la diretta della partita Monviso-Milano, A1 femminile 2026, con il risultato di 25-23 che ha sancito il primo set a favore delle piemontesi. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e dettagli sulla sfida. Per continuare a seguire l’evento, clicca sul link e aggiorna la diretta in tempo reale. La partita tra Conegliano e Bergamo sarà disponibile dalle ore 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 2-2 Primo tempo profondo e potente di Danesi! 2-1 Si riscatta subito la schicciatrice bielorussa con una pipe potente! 1-1 unga di poco la battuta di Davyskiba. 1-0 Il primo punto del secondo set è di Monviso! Kindermann ancora a segno con la diagonale profonda. COMINCIA IL SECONDO SET 25-23 DAVYSKIBA! Mani fuori della schiacciatrice! Monviso sorprende Milano e si prende il primo set! 24-23 Muro di Piva su Davyskiba! Annullato così il primo set point di Monviso. 24-22 A rete la battuta di Egonu! 2 Set point per Monviso! 23-22 Primo tempo al centro di Sartori! Schiacciata potente e precisa della centrale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Monviso-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-23 che avvio delle piemontesi! Le padrone di casa si prendono il primo set! Leggi anche: LIVE Milano-Monviso 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa soffrono ma vincono 25-22 il primo set! Leggi anche: LIVE Bergamo-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-23, Kipp trascina le padrone di casa nel secondo set Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta a Pinerolo per le lombarde; Wash4Green Monviso Volley - Omag-Mt San Giovanni In M.No in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; LIVE Milano-Perugia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Lavarini sbriga in fretta la pratica umbra. LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne alla ricerca di una vittoria in scioltezza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it

Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Volley A1 femminile, sabato sera con Egonu a Villafranca: Monviso prova a frenare Milano x.com

Tornano in campo sabato sera le pinelle per la 7^ giornata del girone di ritorno che vedrà la Wash4green Monviso Volley ricevere la visita della Numia Vero Volley Milano. Le ragazze di Peppe Ni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.