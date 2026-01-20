LIVE Milano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-16 le padrone di casa si aggiudicano il primo set senza difficoltà

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Milano e Cuneo, valida per l'A1 2026. Le padrone di casa hanno conquistato il primo set con un punteggio di 25-16. Restate aggiornati per tutte le variazioni e i risultati in tempo reale. Clicca sul link per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla sfida Vallefoglia-Conegliano, in programma alle 20.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 2-2 A rete la battuta di Cecconello. 1-2 Alza il livello del proprio rendimento Diop! Bella diagonale vincente dell’opposta di Cuneo! 1-1 Gran botta in diagonale da posto 4 di Lanier! 0-1 Il primo punto del secondo set è di Cuneo! Brava Diop a giocare con le mani del muro avversario! COMINCIA IL SECONDO SET 25-16 Rebecca Piva trova le mani del muro e porta a casa il punto con cui Milano si aggiudica il primo set! 24-16 Un altro punto regalato da Cuneo! Rivero pesta la linea dei tre metri e set point per Milano! 23-16 Out anche la diagonale stretta di Egonu! Non si arrende Cuneo! 23-15 Prova a piazzare il colpo Lanier da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

