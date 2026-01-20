LIVE Milano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-16 le padrone di casa si aggiudicano il primo set senza difficoltà

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Milano e Cuneo, valida per l'A1 2026. Le padrone di casa hanno conquistato il primo set con un punteggio di 25-16. Restate aggiornati per tutte le variazioni e i risultati in tempo reale. Clicca sul link per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla sfida Vallefoglia-Conegliano, in programma alle 20.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 2-2 A rete la battuta di Cecconello. 1-2 Alza il livello del proprio rendimento Diop! Bella diagonale vincente dell’opposta di Cuneo! 1-1 Gran botta in diagonale da posto 4 di Lanier! 0-1 Il primo punto del secondo set è di Cuneo! Brava Diop a giocare con le mani del muro avversario! COMINCIA IL SECONDO SET 25-16 Rebecca Piva trova le mani del muro e porta a casa il punto con cui Milano si aggiudica il primo set! 24-16 Un altro punto regalato da Cuneo! Rivero pesta la linea dei tre metri e set point per Milano! 23-16 Out anche la diagonale stretta di Egonu! Non si arrende Cuneo! 23-15 Prova a piazzare il colpo Lanier da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Cuneo 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-16 le padrone di casa si aggiudicano il primo set senza difficoltà LIVE Macerata-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde si aggiudicano il primo set con qualche difficoltàSegui in tempo reale la partita tra Macerata e Milano valida per l'A1 femminile 2026. LIVE Monviso-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-23 che avvio delle piemontesi! Le padrone di casa si prendono il primo set!Segui la diretta della partita Monviso-Milano, A1 femminile 2026, con il risultato di 25-23 che ha sancito il primo set a favore delle piemontesi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: La Numia Vero Volley Milano sfida Cuneo nel turno infrasettimanale di Serie A1 Tigotà; Il Bisonte Firenze - Cuneo Granda Volley in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa difendono il terzo posto; MA Acqua S. Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne alla caccia di una vittoria netta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 20.20 Mancano solo 10 minuti all'inizio della partita! oasport.it Dove vedere in tv Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingMartedì 20 gennaio (ore 20.30) si giocherà Milano-Cuneo, incontro valido per la ventunesima giornata della Serie A1 di volley femminile. All'Allianz Cloud ... oasport.it Sabato 10 gennaio la città di Cuneo ha accolto il passaggio della Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, un momento di grande valore simbolico per il territorio. La Camera di Commercio di Cu - facebook.com facebook - Martedì 20 gennaio, ore 20.30 Allianz Cloud, Milano bit.ly/4b32yJ0 #TrueLove x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.