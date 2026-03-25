Benvenuti alla diretta della Ronde Van Brugge 2026. La corsa si svolge oggi con Philipsen tra i favoriti, mentre De Lie non partecipa. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, cliccate sul link fornito. La gara si svolge in Belgio e si conclude questa sera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde Van Brugge 2026. La storica semiclassica belga cambia volto dopo i numerosi incidenti occorsi nelle passate edizioni. Percorso rinnovato e reso più sicuro per i protagonisti della gara, che proporrà come di consueto un faccia a faccia tra gli sprinter. Partenza ed arrivo saranno ubicati a Brugge con il chilometraggio che toccherà i 202.9 km. Attenzione però alle previsioni meteo che hanno annunciato pioggia e forte vento durante le ore della competizione. Dalla partenza di Brugge i corridori troveranno quasi esclusivamente pianura. Nella prima parte si affronterà un tratto in linea fino al chilometro 45. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De Lie

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