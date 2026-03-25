Benvenuti alla diretta della corsa Brugge-De Panne 2026. La competizione si svolge oggi con Philipsen come principale favorito, mentre l’atleta De Lie non prende parte alla gara. Potete seguire gli aggiornamenti cliccando sul link dedicato. La corsa si svolge lungo il percorso tradizionale tra le due località, con numerosi ciclisti pronti a sfidarsi per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Brugge-De Panne 2026. La storica semiclassica belga cambia volto dopo i numerosi incidenti occorsi nelle passate edizioni. Percorso rinnovato e reso più sicuro per i protagonisti della gara, che proporrà come di consueto un faccia a faccia tra gli sprinter. Partenza ed arrivo saranno ubicati a Brugge con il chilometraggio che toccherà i 202.9 km. Attenzione però alle previsioni meteo che hanno annunciato pioggia e forte vento durante le ore della competizione. Dalla partenza di Brugge i corridori troveranno quasi esclusivamente pianura. Nella prima parte si affronterà un tratto in linea fino al chilometro 45. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brugge-De Panne 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De Lie

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