Durante i Mondiali di pattinaggio artistico del 2026, la concorrente cinese si è posizionata in testa con un punteggio di 58 punti. Nell'ultima fase della gara, si attende l'esibizione della pattinatrice di nazionalità israeliana, ancora in attesa di esibirsi. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti che vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09: La cinese Ruyiang Zhang va nettamente al comando con il punteggio di 58.96: Si riparte a breve dopo il warm up 12.07: Buona la prova della atleta conese che non commette errori gravi negli elementi di salto 12.04: Sul ghiaccio in chiusura del primo gruppo ora la cinese Ruyiang Zhang, 18 anni, nata e residente a >Pechino dove è allenata da Caishu Fu, Jialei Wang, Jinze Wang. E’ stata decima al Four Continents di gennaio e 19ma ai Giochi olimpici di Milano. Si esibisce su: Frozen di Madonna. Il personal Best Score nello Short Program è 62.78 ottenuto all’ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Zhang va al comando, attesa per Lara Naki Guttman nell’ultimo gruppo

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