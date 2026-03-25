LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | si parte con Lara Naki Gutmann e Caldara Maglio

Oggi prende il via la prima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, che si svolgono a Praga, nella Repubblica Ceca. La competizione si svolge sull’ice rink dell’O2 Arena e vede in pista atleti di diverse nazionalità. Tra le esibizioni previste, la prima giornata include le performance di Lara Naki Gutmann e delle coppie Caldara e Maglio. La diretta seguira’ gli sviluppi delle gare e le prime impressioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena a Praga (Repubblica Ceca), nello specifico sul ghiaccio dell’O2 Arena. In occasione del day-1 di competizioni assisteremo come primo segmento allo short program individuale femminile (inizio 11:30), dove l’osservata speciale sarà la giapponese argento a Milano Cortina 2026 Kaori Sakamoto, intenzionata a chiudere la carriera con il quarto oro iridato del suo palmarés. Con lei ci saranno anche le due connazionali Ami Nakai (bronzo ai Giochi) e Mone Chiba, oltre che due statunitensi di peso come Amber Glenn ed Isabeu Levito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: si parte con Lara Naki Gutmann e Caldara/Maglio Articoli correlati LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di... Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupire Una selezione di notizie su Lara Naki Gutmann Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga: programma, orari, atleti in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Pattinaggio artistico: Malinin cerca il riscatto ai Mondiali, gara senza pressioni per Grassl. Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it Pattinaggio di figura: Sakamoto prepara la last dance ai Mondiali. Gutmann può fare beneUna grande favorita e tante pretendenti. Non mancheranno gli spunti d'interesse nella gara femminile valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio ... oasport.it La rinascita sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann: “Ho imparato a credere in me” . Dietro la grazia e l'eleganza della classe 2002 c'è una pattinatrice con carattere da vendere. Di Giuliana Lorenzo - facebook.com facebook La rinascita sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann: “Ho imparato a credere in me” . Dietro la grazia e l'eleganza della classe 2002 c'è una pattinatrice con carattere da vendere. Di Giuliana Lorenzo x.com