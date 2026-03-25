LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | si comincia con Lara Naki Gutmann e Caldara Maglio

Oggi prende il via la prima giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, in programma a Praga presso l’O2 Arena. La manifestazione vede in pista atleti di diverse nazionalità, con le competizioni che si aprono con le esibizioni di Lara Naki Gutmann e delle coppie Caldara e Maglio. La diretta seguirà gli sviluppi delle prove, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena a Praga (Repubblica Ceca), nello specifico sul ghiaccio dell’O2 Arena. In occasione del day-1 di competizioni assisteremo come primo segmento allo short program individuale femminile (inizio 11:30), dove l’osservata speciale sarà la giapponese argento a Milano Cortina 2026 Kaori Sakamoto, intenzionata a chiudere la carriera con il quarto oro iridato del suo palmarés. Con lei ci saranno anche le due connazionali Ami Nakai (bronzo ai Giochi) e Mone Chiba, oltre che due statunitensi di peso come Amber Glenn ed Isabeu Levito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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