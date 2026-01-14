LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann può stupire

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. La competizione, iniziata alle 14, vede tra le protagoniste Lara Naki Gutmann. Restate aggiornati sulla nostra diretta per non perdere nessuna fase della gara e scoprire le prestazioni delle coppie d’artisti. Clicca sul link per seguire l’evento e rimanere informato sugli sviluppi in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO DELLE COPPIE D’ARTISTICO AGLI EUROPEI DALLE 14.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma corto femminile, secondo segmento di gara in programma dopo le coppia di artistico. Quella di Sheffield si annuncia come uno degli appuntamenti più imprevedibili degli ultimi anni per quanto riguarda la gara individuale femminile. Il quadro che emerge alla vigilia è tutt’altro che lineare: a meno di un mese dai Giochi condizione fisica, continuità agonistica e tenuta mentale sembrano destinate a incidere almeno quanto il valore tecnico puro, aprendo scenari difficili da decifrare anche per gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Oasport.it

