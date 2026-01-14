LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann può sorprendere

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2024, in programma a Sheffield, Regno Unito. Seguiremo le gare della prima giornata, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le performances. Rimanete con noi per gli sviluppi e i risultati di questa importante competizione continentale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma corto femminile, secondo segmento di gara in programma dopo le coppia di artistico. Quella di Sheffield si annuncia come uno degli appuntamenti più imprevedibili degli ultimi anni per quanto riguarda la gara individuale femminile. Il quadro che emerge alla vigilia è tutt'altro che lineare: a meno di un mese dai Giochi condizione fisica, continuità agonistica e tenuta mentale sembrano destinate a incidere almeno quanto il valore tecnico puro, aprendo scenari difficili da decifrare anche per gli addetti ai lavori.

Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 14 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in ... oasport.it

Pattinaggio. Pista lunga, Europei single distance: oro all’Italia nell’inseguimento a squadre - Gli Azzurri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (tutti e tre delle Fiamme Gialle) hanno vinto oggi la medaglia d'oro nel team pursuit dei Campionati Europei di pattinaggio velocità su ... msn.com

Pattinaggio artistico, le speranze di medaglia dell'Italia agli Europei. Il primo posto nel medagliere è un obiettivo anche senza Conti-Macii - facebook.com facebook

