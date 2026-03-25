Durante i Mondiali di pattinaggio artistico del 2026, due atleti coreani si sono posizionati al comando della competizione. Nella prima parte della gara, sono stati eseguiti con successo un triplo lutz, una combinazione di doppio axel e triplo toeloop, e anche un triplo loop. Attesa ora per le prestazioni di Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo di concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05: Bene triplo lutz, bene la combo doppio axel + triplo toeloop, bene il triplo loop 15.04: E’ il momento di Sarah Everardt, statunitense, 19 anni, nata a Haymarket e residente a Cherry Point. Si allena a Reston sotto la guida di Tatiana Malinina, Roman Skorniakov. Lo scorso anno è stata bronzo al Fo0ur Continents. In questa stagione è stata settima nella tappa canadese e quinta nella tappa giapponese del Gran Prix, quinta ai campionati nazionali e ottava al Four Continents di gennaio. Si esibisce su: Reel Around the Sun di Bill Whelan. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all’ISU CS Lombardia Trophy 2025 con 69. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: doppietta coreana al comando, attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo

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