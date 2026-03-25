LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | vince Godon Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade Spettacolo puro

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, un ciclista ha conquistato la vittoria. Durante la corsa, un corridore è scattato in fuga insieme a un altro atleta, ma successivamente è caduto. La gara è stata caratterizzata da momenti di spettacolo e azioni di rilievo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La competizione continua con diverse tappe in programma, tra cui anche eventi di altre corse ciclistiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 Evenepoel, nonostante la caduta, è riuscito a tagliare il traguardo. Godon si impone nettamente in volata davanti a Vernon e Hobbs. Il migliore degli italiani è Piganzoli, che chiude ottavo. VINCE IN VOLATA.DORIAN GODOOOOOOON! Succede di tutto nel finale, alla fine a imporsi è il leader della classifica generale in volata. Ultimi 300 metri! SCIVOLA PRIMA DELL’ULTIMA ROTONDA REMCO EVENEPOEL, SI RIALZA VINGEGAARD: SARA’ VOLATA. 17.24 ULTIMO CHILOMETRO. 17.23 Ultimi 2 km, fiato sospeso. 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro di catalogna 2026 tappa di oggi in diretta vince godon evenepoel va in fuga con vingegaard poi cade spettacolo puro
© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro

Articoli correlati

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo EvenepoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Terza posizione per un superbo Thomas Pidcock.

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto GualdiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026.

Aggiornamenti e notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di...

Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?.

giro di catalogna live giro di catalognaLIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it

giro di catalogna live giro di catalognaGiro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.