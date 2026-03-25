LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | vince Godon Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade Spettacolo puro

Nella tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, un ciclista ha conquistato la vittoria. Durante la corsa, un corridore è scattato in fuga insieme a un altro atleta, ma successivamente è caduto. La gara è stata caratterizzata da momenti di spettacolo e azioni di rilievo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La competizione continua con diverse tappe in programma, tra cui anche eventi di altre corse ciclistiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 Evenepoel, nonostante la caduta, è riuscito a tagliare il traguardo. Godon si impone nettamente in volata davanti a Vernon e Hobbs. Il migliore degli italiani è Piganzoli, che chiude ottavo. VINCE IN VOLATA.DORIAN GODOOOOOOON! Succede di tutto nel finale, alla fine a imporsi è il leader della classifica generale in volata. Ultimi 300 metri! SCIVOLA PRIMA DELL’ULTIMA ROTONDA REMCO EVENEPOEL, SI RIALZA VINGEGAARD: SARA’ VOLATA. 17.24 ULTIMO CHILOMETRO. 17.23 Ultimi 2 km, fiato sospeso. 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo EvenepoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Terza posizione per un superbo Thomas Pidcock. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto GualdiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Aggiornamenti e notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it «Ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni». Nairo Quintana ha chiuso così la conferenza stampa organizzata domenica, alla vigilia del Giro di Catalogna, per annunciare il prop - facebook.com facebook