CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:20 LA TOP TEN UFFICIALE DELLA PRIMA TAPPA 1-Dorian Godon (FRA, INEOS Grenadiers) 4:01.09 2-Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t. 3-Thomas Picock (GBR, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t. 4-Guillermo Silva (URU, XDS Astana Team) s.t. 5-Simone Gualdi (ITA, Lotto Intermachè) s.t. 6-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) s.t. 7-Alex Raccagni (Soudal Quick-Step) s. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi

Articoli correlati

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo EvenepoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Terza posizione per un superbo Thomas Pidcock.

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026.

Altri aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di...

Temi più discussi: Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols in tv: orari, percorso, favoriti. Spazio ai velocisti?; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e Vingegaard.

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto GualdiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Grazie per ... oasport.it

Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols in tv: orari, percorso, favoriti. Spazio ai velocisti?Scatta il Giro di Catalogna 2026, corsa facente parte del World Tour di ciclismo. In scena oggi la prima frazione, con partenza ed arrivo in quel di Sant ... oasport.it

Buon compleanno a JULIAN GOROSPE, che oggi compie 66 anni. Tra le vittorie di rilievo di questo ottimo cronoman, due tappe alla Vuelta a España, una tappa al Tour de France, due Giri dei Paesi baschi, 4 tappe nel Giro dei Paesi baschi, una tappa nel Gir facebook