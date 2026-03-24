LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un quintetto in fuga a 100 km dall’arrivo

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con una fuga composta da cinque corridori a circa 100 chilometri dall’arrivo. La corsa è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. Tra i partecipanti, anche quest’oggi, figura il corridore locale che corre per la squadra di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Anche quest’oggi Adrià Perricas è il corridore “di casa”. Lo spagnolo dell’UAE Team Emirates è infatti nato a Toma, a 42 km di distanza dalla sede d’arrivo. 14:58 95 chilometri al traguardo della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 14:54 Evidentemente Vernon ha smaltito i problemi e la fatica accumulata ieri. L’NSN Cycling Team compatta si fa notare in testa al gruppo. 14:51 Meno di 100 km al traguardo di Banyoles e circa 40 al secondo sprint intermedio situato a Besalu’. 14:48 Tanto per gradire Veistroffer si è aggiudicato anche lo sprint intermedio di Peralada. Il francese della Lotto Intermarchè è leader sia della classifica a punti che di quella degli scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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