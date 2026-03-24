LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | velocissima discesa fino al traguardo

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, caratterizzata da una discesa molto rapida che porta direttamente al traguardo. Alle 16:32, il gruppo principale cerca di ridurre il distacco dai tre corridori in testa, tra cui Slock, noto per le sue capacità di passista e discesista. La corsa si svolge in tempo reale, con aggiornamenti continui sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Plotone che dovrà impegnarsi per ricucire il divario rispetto ai tre battistrada in quanto Slock è un ottimo passistadiscesista. 16:29 25 km all’arrivo. Andatura che sarà elevatissima da qui al traguardo. 16:27 Inizia la discesa. Fermento nel plotone, con le squadre che vogliono portare i capitani nelle prime posizioni. 16:25 Gruppo che punta verso i tre fuggitivi. Gap ridotto ad un minuto e mezzo. 16:22 30 km all’arrivo di Banyoles, tra pochissimo inizierà la discesa che porterà fino al traguardo. Discesa intervallata da alcuni tratti in contropendenza. 16:20 Ingordo Veistroffer, che concede il tris conquistando anche lo sprint intermedio di Olot. 🔗 Leggi su Oasport.it

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