LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine!

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, i corridori Evenepoel e Vingegaard hanno attaccato e si sono staccati dal gruppo principale a circa 25 chilometri dal traguardo. La corsa prosegue con i due in fuga, mentre le altre squadre cercano di reagire. Sono state fornite aggiornamenti in tempo reale sulla diretta, anche per altre tappe come la Rondé Van Brugge e la Coppi&Bartali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 17.01 Ora hanno 20 secondi sugli inseguitori. Mancano 7 km al traguardo volante di Reus e poi da lì saranno 13 i km all’arrivo. 17.00 Succede di tutto! Ora Vingegaard però dà il cambio a Evenepoel. 16.58 I due hanno 15 secondi sugli immediati inseguitori, il gruppo più numeroso invece è a 30 secondi. Non c’è accordo fra i due in testa, con Evenepoel che rimprovera più volte Vingegaard. 16.57 Attaccano i Big: si muovono “nel vento” Evenepoel e Vingegaard. Passo pazzesco per i due campioni che ora fanno un gran ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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