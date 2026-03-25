LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine!

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, i corridori Evenepoel e Vingegaard hanno attaccato e si sono staccati dal gruppo principale a circa 25 chilometri dal traguardo. La corsa prosegue con i due in fuga, mentre le altre squadre cercano di reagire. Sono state fornite aggiornamenti in tempo reale sulla diretta, anche per altre tappe come la Rondé Van Brugge e la Coppi&Bartali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 17.01 Ora hanno 20 secondi sugli inseguitori. Mancano 7 km al traguardo volante di Reus e poi da lì saranno 13 i km all’arrivo. 17.00 Succede di tutto! Ora Vingegaard però dà il cambio a Evenepoel. 16.58 I due hanno 15 secondi sugli immediati inseguitori, il gruppo più numeroso invece è a 30 secondi. Non c’è accordo fra i due in testa, con Evenepoel che rimprovera più volte Vingegaard. 16.57 Attaccano i Big: si muovono “nel vento” Evenepoel e Vingegaard. Passo pazzesco per i due campioni che ora fanno un gran ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine! Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il duello tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel e Vingegaard se ne vanno da soli a 25 km dalla fine!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it «Ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni». Nairo Quintana ha chiuso così la conferenza stampa organizzata domenica, alla vigilia del Giro di Catalogna, per annunciare il prop - facebook.com facebook