Oggi a Parigi-Nizza 2026, il gruppo si mantiene compatto a circa 30 chilometri dall’arrivo. La tappa è seguita in tempo reale con aggiornamenti disponibili sul sito dedicato, mentre la corsa della Tirreno-Adriatico prosegue con la copertura in diretta dalle 12. Gli spettatori possono verificare le posizioni e gli sviluppi più recenti della corsa attraverso la piattaforma online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 16:53 Gruppo che procede in modo tranquillo con l’NSN Cycling Team dell’eritreo Biniam Girmay che fa capolino nelle prime posizioni. 16:49 25 km al traguardo. Continua la lunga marcia di avvicinamento alla volata di gruppo. 16:47 Nonostante la sofferenza Dujardin si riaccoda al gruppo. 16:44 Si torna a viaggiare a ritmo sostenuto in gruppo. Cresce l’andatura. 16:42 30 km all’arrivo. Andatura del gruppo più che moderata, rientreranno tutti i corridori coinvolti, ma qualcuno è acciaccato. 16:39 Anche l’olandese van den Berg (EF Education EasyPost) tra gli uomini caduti poc’anzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 30 km dall’arrivo

Ciclismo in TV e Streaming: dal 9 al 15 marzo Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico dominano la settimana, con Tour de Taiwan in chiusura. Scopri orari completi delle corse in TV e streaming e i canali: Discovery+, Eurosport 2, RaiPlay Sport 1 e altro. x.com

Luke Lamperti ha vinto in volata la prima tappa della Parigi-Nizza, dunque è sulle sue spalle la maglia di leader della classifica generale. Oggi, guardando il profilo altimetrico della seconda tappa, sembra difficile che la perda. - facebook.com facebook