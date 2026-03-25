LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie Champions League volley 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via del match

Alle 20:10 si è aperto il match di Champions League di pallavolo tra la squadra italiana e quella polacca. La partita si sta giocando in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. L’incontro si svolge a Civitanova e vede coinvolte due formazioni che si contendono la qualificazione nel torneo continentale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova ed Aluron Warta Zawiercie. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova ed Aluron Warta Zawiercie, gara d’andata dei quarti di finale della CEV Champions League di volley 2025-2026. All’Eurosole Forum inizia il doppio confronto tra italiani e polacchi con in palio un posto nella final four di Torino. Civitanova arriva a quest’incontro dopo aver chiuso la serie con l’Itas Trentino per 3-0 guadagnandosi l’accesso alle semifinali scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del match Articoli correlati LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube... Leggi anche: Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming Approfondimenti e contenuti su LIVE Civitanova Aluron Warta Zawiercie... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi; Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron; Champions League: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti; Watch Civitanova v Warta Zawiercie Live Stream Online | DAZN IT. Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata contro i temibili polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Cucine Lube ... oasport.it Europa, si entra nella fase calda Quarti di Champions League, Semifinali di CEV Cup e Finale di Challenge Cup: settimana decisiva per le italiane. Perugia e Civitanova aprono i Quarti di Champions, Piacenza debutta in Semifinale di CEV Cup, mentre M - facebook.com facebook