LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la squadra di Mendez vince l’andata dei play off contro i forti polacchi

La partita tra PGE Projekt Varsavia e Trento si è conclusa con un risultato di 2-3 a favore degli italiani, nella prima sfida dei playoff di Champions League volley 2026. La sfida si è svolta in diretta e ha visto il team di Mendez prevalere contro i forti polacchi. I campioni d’Italia torneranno in campo l’8 marzo per affrontare Lube Civitanova Marche nel primo turno di playoff di Superlega.

22.50 I campioni d'Italia, con Faure che è stato eletto MVP del match, torneranno in campo l'8 marzo per il primo turno di play off di Superlega contro Lube Civitanova Marche. Termina qui questa cronaca in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. 22.48 Trento ha sofferto ma ha saputo farlo, anche se ci è voluto solo il quinto set per chiudere la questione. Senza Michieletto, che come sappiamo è un'assenza importante, la squadra di Mendez ottiene il vantaggio in vista del ritorno in casa dell'11 marzo. 8-15 FINISCE QUI! VINCE TRENTOOOOOO! Ace di Sbertoli e questione chiusa solo per il momento, vittoria pesantissima dei campioni d'Italia! 8-13 DIAGONALE DI FAURE! Il francese trova l'attacco vincente dopo i due muri perfetti ma non vincenti di Trento che in prima linea ha lavorato alla perfezione.