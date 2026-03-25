LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 22-25 i polacchi vincono il 1° set

Nella partita di volley valida per la Champions League 2026, il primo set si è concluso con una vittoria per 25-22 a favore della squadra polacca. Durante il set, sono state apportate alcune sostituzioni nel team di casa, con l'ingresso di Duflos e Rossi al posto di Gargiulo. Un punto decisivo è stato segnato da Nikolov, che ha superato il muro avversario da posizione quattro.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 In campo la diagonale di Boladz dalla seconda linea Entra Duflos-Rossi al posto di Gargiulo 22-24 Nikolov piega le mani del muro da posto 4. 21-24 Errore al servizio di Bottolo. Quanti errori dai 9 metri questa sera da entrambe le parti 21-23 Non c’è il tocco a muro 21-23 Largo l’attacco in diagonale di Ensing. Challenge chiesto dallo Zawiercie per un tocco a muro Doppio cambio Zawiercie: entro Nowosielski ed Ensing. 20-23 Errore al servizio Civitanova. Time out Zawiercie 20-22 Primo tempo di Gargiulo Rientrano subito Boninfante e Loeppky 19-22 Errore al servizio di D’Heer Doppio cambio per Medei che mette in campo Orduna e Koukartsev 19-21 Errore al servizio di Bieniek. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 22-25, i polacchi vincono il 1° set Articoli correlati LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube... LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: iniziano i quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Primo tempo alto di Bieniek 3-5 Lungo l’attacco in diagonale di Boladz. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Civitanova Aluron Warta Zawiercie... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi; Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron; Champions League: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti; Watch Civitanova v Warta Zawiercie Live Stream Online | DAZN IT. Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata contro i temibili polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Cucine Lube ... oasport.it Europa, si entra nella fase calda Quarti di Champions League, Semifinali di CEV Cup e Finale di Challenge Cup: settimana decisiva per le italiane. Perugia e Civitanova aprono i Quarti di Champions, Piacenza debutta in Semifinale di CEV Cup, mentre M - facebook.com facebook