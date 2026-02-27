Sanremo 2026 Conti De Lucia e quella busta per il 2027 | lo sketch con la finta De Filippi ufficializza De Martino

Durante la serata di Sanremo 2026, Carlo Conti ha partecipato a uno sketch insieme a una donna vestita da Maria De Filippi, creando un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media. Nel corso della performance, è stata mostrata una busta con scritto “2027”, e si è parlato di una possibile ufficializzazione di De Martino come conduttore futuro. L’evento ha generato molte discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Lo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti e la finta Maria De Filippi diventa un caso mediatico: il pubblico. Lo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti e la finta Maria De Filippi diventa un caso mediatico: il pubblico invoca il conduttore di Affari Tuoi per il post-Conti La terza serata del Festival di Sanremo 2026 passerà alla storia non solo per la musica, ma per una vera e propria investitura tele-politica avvenuta in diretta nazionale. Mentre la tensione per la classifica provvisoria saliva, il palco dell'Ariston si è trasformato nel teatro di un siparietto che profuma di futuro. L'ingresso di Vincenzo De Lucia, magistrale nei panni di una pungente Maria De Filippi, ha rotto gli indugi su quello che molti addetti ai lavori definiscono ormai un segreto di Pulcinella: il passaggio di testimone verso la gestione di Stefano De Martino.