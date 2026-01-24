Locali spettacoli e bar | arriva la stretta della Prefettura Controlli su sicurezza e abusivismo

La Prefettura di Napoli ha annunciato un rafforzamento dei controlli presso locali, bar e ristoranti, finalizzato a verificare il rispetto delle normative di sicurezza e a contrastare attività abusive. Queste misure mirano a garantire standard adeguati di sicurezza per i cittadini, attraverso ispezioni mirate e controlli più frequenti. La situazione richiede attenzione sia da parte degli esercenti che delle autorità, per assicurare un ambiente sicuro e conforme alle normative vigenti.

Le verifiche riguarderanno in particolare i locali che, pur autorizzati solo alla somministrazione di cibo e bevande, svolgono anche attività di intrattenimento o spettacolo senza i titoli previsti. L’obiettivo è accertare se queste attività siano diventate prevalenti e, quindi, riconducibili a forme di pubblico intrattenimento soggette a regole più rigide. I controlli saranno svolti da gruppi misti coordinati dalla Prefettura e composti da forze di polizia, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Asl e polizie locali. Oltre agli aspetti amministrativi, verranno effettuati sopralluoghi tecnici per verificare il rispetto delle condizioni di agibilità, il funzionamento dei sistemi di sicurezza e l’assenza di situazioni di rischio per clienti e lavoratori.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nuove regole sugli orari di bar e locali. Ordinanza valida 6 mesi: stretta anche su musica e alcoliciIl sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha firmato un’ordinanza valida sei mesi, che modifica gli orari di apertura di bar, locali e negozi alimentari.

Sicurezza nei locali pubblici, vertice in prefettura: luci su sovraffollamento, ritrovi “ibridi” e misure antincendioIn seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si apre un confronto sulla sicurezza nei locali pubblici.

Prefetto Napoli, intensificare i controlli su locali e spettacoliIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza delle autorità giudiziarie, dei vertici provincia ... ansa.it

Dopo Crans-Montana, controlli rafforzati nei locali in tutta Italia: la direttiva di PiantedosiStrage di Crans-Montana: la tragedia spinge l'Italia a intensificare controlli su sicurezza, capienza e norme antincendio nei locali. Ecco la direttiva del ministro Piantedosi. notizie.it

