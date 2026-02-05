Concessioni demaniali M5S | Non è più rinviabile una seria programmazione del litorale

Il Movimento 5 Stelle torna a chiedere una vera programmazione del litorale. Dopo la recente sentenza della Cassazione, che ha confermato l’illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, gli esponenti del partito sostengono che non si può più aspettare. La decisione della corte rappresenta un punto di svolta e richiede interventi concreti per mettere ordine in un settore da tempo sotto pressione. Ora, bisogna agire subito, senza ulteriori ritardi.

“L’ultima sentenza della Corte di Cassazione (29 gennaio 2026, n. 3657) segna un punto di non ritorno nella disciplina delle concessioni demaniali marittime, andando oltre le numerose pronunce degli ultimi anni che hanno già dichiarato illegittime le proroghe automatiche”, così in una nota il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

