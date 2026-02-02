Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Casal di Principe dopo aver sparato tre colpi di pistola contro la moglie. La donna è rimasta illesa, ma i carabinieri sono intervenuti subito e hanno portato l’uomo in manette per tentato femminicidio. La vicenda si è svolta in un clima di tensione familiare ormai esploso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 57enne è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta) per il reato di tentato femminicidio commesso nei confronti della moglie. L’uomo, al culmine di una violenta lite, ha esploso tre colpi di pistola nell’appartamento, colpendo il televisore. La donna è riuscita a mettersi in salvo contattando i carabinieri; sul posto, per verificare l’accaduto, sono giunti i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe. Nel frattempo il 57enne si è allontanato a bordo della sua auto per poi presentarsi spontaneamente, poco dopo, presso la Stazione dell’Arma, accompagnato dal proprio avvocato di fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Litiga con la moglie e spara tre colpi di pistola, arrestato 57enne

