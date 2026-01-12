Nella notte tra sabato e domenica, due uomini tunisini sono stati arrestati in relazione all’aggressione avvenuta vicino alla stazione Termini a Roma, evento che ha coinvolto anche un dirigente del Mit, tuttora in condizioni critiche. Uno degli arrestati avrebbe dovuto essere già espulso. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Altre due persone sono state fermate dalla polizia per l’aggressione al funzionario del Mimit avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e di un 21enne tunisino irregolare con precedenti per rapina. I due sono stati bloccati dopo essersi resi responsabili di un successivo furto con strappo di un cellulare in via Ostiense, ieri intorno alle 12. Fermati, sono stati incastrati dalle telecamere che avevano ripreso l’aggressione: avevano addosso gli stessi vestiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aggressione a Termini, altri due arresti: sono tunisini. Uno di loro doveva essere espulso. Il dirigente del Mit resta intubato e in coma

Leggi anche: Roma Termini, chi sono i violenti fermati per gli agguati. "Uno doveva essere espulso"

Leggi anche: Termini far west, chi sono i fermati per l'aggressione al funzionario: uno non doveva neanche stare in Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni; Roma, due aggressioni vicino a Termini. Grave un funzionario 57enne del ministero delle Imprese: due fermati, 16 identificati; Roma violenta: due aggressioni alla stazione Termini, fermate 4 persone; Due aggressioni vicino a Termini, ferito gravemente un funzionario del Mimit.

Roma, aggressione choc a Termini: altri due fermati per il pestaggio del funzionario Mimit. Salgono a sei gli arresti - Due 20enni tunisini bloccati dopo un furto in via Ostiense: le telecamere li incastrano per l’aggressione di sabato sera ... affaritaliani.it