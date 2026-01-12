Aggressione a Termini altri due arresti | sono tunisini Uno di loro doveva essere espulso Il dirigente del Mit resta intubato e in coma
Nella notte tra sabato e domenica, due uomini tunisini sono stati arrestati in relazione all’aggressione avvenuta vicino alla stazione Termini a Roma, evento che ha coinvolto anche un dirigente del Mit, tuttora in condizioni critiche. Uno degli arrestati avrebbe dovuto essere già espulso. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e le eventuali responsabilità.
Altre due persone sono state fermate dalla polizia per l’aggressione al funzionario del Mimit avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e di un 21enne tunisino irregolare con precedenti per rapina. I due sono stati bloccati dopo essersi resi responsabili di un successivo furto con strappo di un cellulare in via Ostiense, ieri intorno alle 12. Fermati, sono stati incastrati dalle telecamere che avevano ripreso l’aggressione: avevano addosso gli stessi vestiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
