L’Italia si prepara a disputare uno spareggio mondiale nel forte di Bergamo, uno stadio con pochi precedenti nella storia della nazionale. La scelta di questo impianto da parte del ct Gattuso rappresenta un'eccezione rispetto alle location tradizionali. La partita si svolgerà in un ambiente che non ha molte esperienze pregresse con le sfide della nazionale.

Il fortino di Bergamo scelto dal ct Gattuso per accompagnare l’Italia verso la finale dello spareggio mondiale non ha molti precedenti nella storia della nazionale. E non è nemmeno stato in assoluto troppo fortunato, se è vero che gli azzurri vi hanno disputato fin qui solo 4 partite vincendone appena la metà. Una, però, particolarmente cara allo stesso Gattuso visto che al Gewiss Stadium ha esordito sulla panchina ereditata da Spalletti: era il 5 settembre scorso, serata valida per le qualificazioni mondiali con ancora una piccola speranza di poter rovesciare il destino scritto con la sconfitta in Norvegia. A settembre Bergamo era stata caldissima nell’accoglienza alla nazionale e l’aveva trascinata alla vittoria per 5-0. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Italia si gioca il Mondiale nel fortino di Bergamo: i precedenti (pochi) nello stadio atalantino

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