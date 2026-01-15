Mondiali Italia-Irlanda si gioca a Bergamo | biglietti in vendita dal 6 febbraio

Dal 6 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti per la semifinale Italia-Irlanda del Nord, valida per i playoff mondiali, che si disputerà il 26 marzo allo stadio di Bergamo. La vendita sarà aperta a partire dalle 12 e rappresenta un’occasione per sostenere la nazionale in una partita importante. È consigliabile prenotare tempestivamente per garantirsi un posto all’evento.

SEMIFINALE PLAYOFF. Comincerà alle 12 di venerdì 6 febbraio la vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, la semifinale dei play-off mondiali che si giocherà il 26 marzo prossimo allo stadio di Bergamo. Comincerà alle 12 di venerdì 6 febbraio la vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, la semifinale dei play-off mondiali che si giocherà il 26 marzo prossimo allo stadio di Bergamo. Lo rende noto la Figc. La prima fase di vendita, che si terrà fino al 10 febbraio, sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card. Dal 10 al 16 febbraio seguirà quindi una seconda fase di vendita dedicata agli abbonati dell'Atalanta e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia dello scorso 5 settembre.

