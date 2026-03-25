Battaglia e calcio britannico old style | ecco l’Irlanda del Nord lo spauracchio che non dovrebbe spaventare l’Italia

Nella semifinale del playoff mondiale a Bergamo, l’Italia si prepara ad affrontare l’Irlanda del Nord, nazionale valutata circa 95 milioni di euro. Sandro Tonali, con un valore di mercato di 80 milioni, rappresenta una delle figure più rilevanti della squadra azzurra. L’Irlanda del Nord, però, mantiene un appeal storico nel calcio britannico, anche se in questa occasione la differenza di valori sembra favorevole all’Italia.

Sandro Tonali – cartellino da 80 milioni di euro – vale da solo quasi l’intera nazionale dell’ Irlanda del Nord, quotata 95,68 milioni: basta questo per capire che, in teoria, l’Italia non dovrebbe aver problemi a domare la Green and White Army nella semifinale del playoff mondiale di Bergamo. Il problema è che nel calcio la logica economica va spesso a farsi benedire e la storia azzurra ha una discreta collezione di figuracce contro avversari più deboli. Dalla Corea del Nord (mondiale Inghilterra 1966) alla Macedonia del Nord (playoff di Qatar 2022), la galleria degli orrori è l’altra faccia di un movimento quattro volte campione iridato e due volte in cima all’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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