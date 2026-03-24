Italia-Irlanda del Nord a fischiare sarà un poliziotto | ecco chi è

Per la semifinale dei playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord, prevista giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, è stato designato come arbitro il fischietto olandese Danny Makkelie.

A dirigere Italia-Irlanda del Nord, incontro valido come semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo giovedì 26 marzo alle ore 20:45, sarà Danny Makkelie. Nato il 28 gennaio 1983 a Willemstad, Curaçao, è un noto arbitro di calcio olandese di livello internazionale: appartenente alla sezione di Dordrecht, è ad oggi considerato uno dei direttori di gara più esperti e affidabili del panorama europeo. Makkelie, che fuori dal campo di calcio lavora a Rotterdam come ispettore nonché istruttore di polizia, si è appassionato al ruolo di arbitro fin da ragazzino, iniziando a 16 anni il suo percorso che lo ha portato a debuttare tra i professionisti già all’età di 22. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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