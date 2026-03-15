L’Iran ha dichiarato di non vedere alcuna ragione per avviare negoziati con gli Stati Uniti, rispondendo alle recenti dichiarazioni dell’amministrazione americana. La posizione di Teheran è stata resa nota dopo le affermazioni fatte da un rappresentante del governo degli Stati Uniti. La comunicazione ufficiale sottolinea chiaramente che l’Iran non intende avviare dialoghi in questa fase.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione di Teheran dopo le dichiarazioni di Trump. L’Iran ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di avviare nuovi negoziati con gli Stati Uniti, respingendo le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui Teheran sarebbe interessata a raggiungere un accordo per mettere fine al conflitto. Le parole del ministro degli Esteri Araghchi. In un’intervista rilasciata al programma televisivo Face the Nation della CBS, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito la posizione del governo di Teheran: “Non vediamo alcuna ragione per negoziare con gli Stati Uniti”. Araghchi ha inoltre ricordato che i contatti diplomatici erano già in corso quando Washington ha deciso di colpire l’Iran, sottolineando come questo episodio abbia compromesso la fiducia tra le parti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran agli Stati Uniti: “Non vediamo alcuna ragione per negoziare”

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