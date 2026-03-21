Nella notte, sono stati lanciati missili da Teheran su Israele e contro una base militare statunitense nell’Oceano Indiano. Donald Trump ha dichiarato di non desiderare un cessate il fuoco con l’Iran, sostenendo che gli Stati Uniti stanno “annientando l’altra parte” e che non vede alcun vantaggio in un accordo di questo tipo.

“ Non voglio fare un cessate il fuoco ” con l’ Iran: è netto Donald Trump, che non vede quale sarebbe il vantaggio per gli Stati Uniti, che stanno “annientando l’altra parte”. Il presidente americano ha parlato della possibilità di “ridurre gradualmente” le operazioni in Medio Oriente, ma per Teheran non ci sono segnali che questa volontà esista davvero. Nella notte, intanto, missili iraniani hanno colpito Israele senza provocare feriti; razzi anche contro la base Usa Diego Garcia, nell’ Oceano Indiano. Sviluppi sul fronte petrolio: il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha dato il via libera alla vendita del greggio iraniano attualmente bloccato in mare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Non voglio il cessate il fuoco”. Nella notte missili di Teheran su Israele e contro una base militare Usa nell’Oceano Indiano

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