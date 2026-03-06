L’Iran | Colpita la Lincoln

In Iran, una Lincoln è stata colpita, segnando un aumento della tensione nella regione. Il conflitto tra le forze in Iran e altri attori coinvolti si è fatto più acceso, con scontri che continuano a farsi sentire. Chi sperava che la crisi si risolvesse rapidamente dovrà attendere ancora, dato che la situazione rimane complessa e in evoluzione.

La guerra grande I Guardiani: droni contro la portaerei Usa. Brucia nel Golfo una petroliera Usa centrata dai razzi. Intensi bombardamenti su Teheran La guerra grande I Guardiani: droni contro la portaerei Usa. Brucia nel Golfo una petroliera Usa centrata dai razzi. Intensi bombardamenti su Teheran Il conflitto si intensifica in Iran e nel Medio Oriente. Chi sperava che la guerra si concludesse in pochi giorni è stato deluso. La diplomazia è paralizzata, lasciando spazio al campo militare, che trascina progressivamente tutta l’area verso un unico conflitto regionale. Migliaia di attacchi americani e israeliani devastano il territorio iraniano, mentre missili e droni iraniani colpiscono Israele e le basi e infrastrutture americane nei Paesi limitrofi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Guerra in Iran: morto anche l’ex presidente Ahmadinejad. Pasdaran: “Colpita portaerei Lincoln”. Replica Usa: “Nemmeno sfiorata”WASHINGTON – Anche l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco...

Guerra Iran-Usa vicina? Due portaerei (Ford e Lincoln) verso il Golfo. Gran Bretagna e Cina: «Via i diplomatici dall'Iran»La crisi tra Stati Uniti e Iran ha registrato una escalation di segnali contrastanti negli ultimi giorni: da un lato una forte concentrazione di...

IRAN: “COLPITA LA USS ABRAHAM LINCOLN” — USA SMENTISCE (Chi mente)

Media arabi: L’Iran colpisce la portaerei americana Abraham LincolnLa grossa imbarcazione statunitense sarebbe stata colpita da droni a 340 km dalle coste iraniane, nel golfo dell'Oman. Dopo l'attacco la nave è scomparsa e si trova ora a un migliaio di miglia. Gioved ... secondopianonews.it

Missili dall'Iran verso la Turchia e Israele. Un sottomarino colpisce una nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti - MappaUn missile iraniano è stato intercettato prima che colpisse la Turchia . Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha detto all’omologo iraniano, Abbas Araghchi, che «qualsiasi azione che possa por ... gazzettadiparma.it

