Dopo il Venezuela Trump minaccia altri interventi militari e mette nel mirino Groenlandia Colombia e Iran

Dopo l'intervento in Venezuela, Donald Trump ha annunciato possibili azioni militari anche nei confronti di Groenlandia, Colombia e Iran. La sua posizione si inasprisce, evidenziando una strategia di intervento diretto in aree di interesse geopolitico. Questa escalation segna un aumento delle tensioni internazionali, con implicazioni che coinvolgono più regioni e richiedono attenzione da parte della comunità globale.

Donald Trump alza il tiro sul Venezuela e, dopo il blitz che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro, rivendica senza mezzi termini il controllo diretto del Paese sudamericano. Parole durissime, pronunciate davanti ai giornalisti e poi ribadite in successive interviste, che segnano un nuovo punto di rottura negli equilibri internazionali e aprono una fase di profonda incertezza politica e geopolitica nella regione. "Il Venezuela in questo momento è un Paese morto. Dobbiamo farlo rinascere", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, presentando l'operazione militare come l'inizio di una ricostruzione guidata da Washington.

