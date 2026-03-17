Il capo dell’antiterrorismo americano si dimette, dichiarando di non poter più sostenere la guerra in Iran. In una nota, afferma che l’Iran non rappresenta una minaccia e attribuisce la decisione alla pressione di Israele. La sua uscita avviene in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e Teheran, mentre l’ex presidente fa commenti sulla sua presunta debolezza.

Joe Kent, il capo del centro per l'antiterrorismo americano, si dimette. «Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana», afferma Kent in una nota pubblicata sul suo account su X. La lettera «Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di dimettermi dalla carica di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato. In coscienza, non posso sostenere la guerra in corso in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione ed e chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il capo dell'antiterrorismo americano si dimette: «L'Iran non è una minaccia, guerra nata per la pressione di Israele». Trump: «Era un debole»

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Joe Kent: "Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran" - facebook.com facebook

Il primo alto funzionario dell'amministrazione Trump si dimette a per protesta contro la guerra contro l'Iran. Il Repubblicano, Joe Kent si dimette da direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo #USA per opposizione alla guerra in #Iran. Scrive che l’Iran: "NON x.com