L' ira della premier | Da oggi non copro più nessuno chi sbaglia paga

La premier ha annunciato che da oggi non coprirà più nessuno e che chi commette errori dovrà affrontare le conseguenze. Questa mattina, un membro del governo si è recato al ministero del Turismo. La mattina si è svolta una mediazione con un altro esponente del governo, e successivamente si è conclusa con un comunicato ufficiale.

DAL NOSTRO INVIATO ALGERI - «Che fai, mi cacci?». «Che fai, mi sfidi?». Dopo una giornata di convulse trattative e riunioni, addii dolorosi e pranzi carbonari tra i vertici di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni legge la nota sfornata dal ministero del Turismo alle 19.55, e quasi trasecola: «Domani il ministro Santanchè sarà regolarmente in ufficio: tutti gli appuntamenti sono confermati». Mercoledì pomeriggio, dopo una lunga giornata di tensioni trascorsa al ministero del Turismo, Daniela Santanchè ha presentato le dimissioni spiegando le sue ragioni in una lettera. La giornata di martedì «Santa» ha resistito e ha rilanciato, nonostante le pressioni di governo e partito che la volevano fuori dalla porta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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After the divorce, the wife returned stunningly, and the husband was full of regret.

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