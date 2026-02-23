Rogoredo Salvini cambia linea | Chi sbaglia in divisa paga di più Ma aveva contestato l’inchiesta

Salvini modifica posizione e afferma che chi commette errori in divisa deve pagare di più, dopo aver criticato l’indagine su un agente coinvolto in un episodio di violenza. La sua dichiarazione segue l’arresto di un poliziotto sospettato di aver ucciso un pusher a Rogoredo. La vicenda ha portato a un acceso scambio di opinioni tra politica e forze dell’ordine, alimentando il dibattito sulla responsabilità delle forze di polizia. La questione continua a dividere l’opinione pubblica.

Il caso di Rogoredo riaccende il dibattito politico. Dopo l’arresto di Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio volontario per la morte di un pusher nella periferia sud di Milano, arrivano le prime reazioni dal governo. Tra queste, quelle del leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che rispetto alle posizioni espresse nelle settimane precedenti adotta ora un tono più prudente. «Penso alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Quindi se fosse confermato il suo comportamento criminale sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Rogoredo, Salvini: chi sbaglia paghi, se in divisa anche di piùSalvini denuncia che i comportamenti scorretti delle forze dell'ordine sono causati da mancanze nella formazione e nelle risorse, portando a comportamenti inappropriati.

Salvini e il poliziotto fermato per l'omicidio del pusher: "Rifarei quel post. Chi sbaglia paga, in divisa anche di più"Matteo Salvini ha commentato l’omicidio di un pusher avvenuto a Rogoredo, attribuendolo alla sua pubblica opinione sul post che aveva pubblicato.

Salvini ha cambiato idea, sul poliziotto di Rogoredo: Se qualcuno in divisa sbaglia, paga più degli altri | VIDEOAll'apertura delle indagini aveva detto: Più legittima difesa di così. Ritengo davvero ingeneroso, eccessivo, gratuito che il pm abbia aperto un fascicolo per omicidio volontario ... dire.it

Rogoredo, come Salvini e la destra hanno difeso l'agente accusato di omicidio senza se e senza maBimba deceduta a Bordighera, le prime parole della madre dal carcere: Senza le mie bimbe sono morta La 43enne, accusata dell'omicidio della figlia e che si proclama innocente, ha parlato con i suoi ... youmedia.fanpage.it

Andrea - Dopo la figuraccia sui fatti di Rogoredo, Salvini sta facendo delle arrampicate sugli specchi da record del mondo. Ascoltiamolo: "Sempre con le forze dell'ordine, ma non con le mele marce". È imbarazzante. - facebook.com facebook

Dopo l’uccisione del pusher a Rogoredo, Salvini e la destra si sono lanciati immediatamente nella difesa dell’agente senza conoscere la dinamica dell’accaduto. Ora si scopre che il Ministro dei Trasporti ha difeso una mela marcia, offendendo proprio quegli a x.com