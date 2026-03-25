La premier ha annunciato che non coprirà più nessuno e che chi sbaglia dovrà affrontare le conseguenze. Nel frattempo, la ministra del Turismo si è recata al ministero, mentre è stata depositata in Parlamento una mozione di sfiducia contro il governo. La situazione politica si fa tesa, con un confronto acceso tra le figure di vertice.

DAL NOSTRO INVIATO ALGERI - «Che fai, mi cacci?». «Che fai, mi sfidi?». Dopo una giornata di convulse trattative e riunioni, addii dolorosi e pranzi carbonari tra i vertici di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni legge la nota sfornata dal ministero del Turismo alle 19.55, e quasi trasecola: «Domani il ministro Santanchè sarà regolarmente in ufficio: tutti gli appuntamenti sono confermati». La «Santa» resiste e rilancia, nonostante le pressioni di governo e partito che la vogliono fuori dalla porta. Non ha paura di mostrare il petto davanti «alla bella morte» (politica). Per la premier però è un affronto che frena l’operazione «rilancio» dopo la sconfitta al referendum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «Da oggi non copro più nessuno, chi sbaglia paga»: l'ira della premier e il braccio di ferro (durissimo) con la ministra che la sfida

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