Lippi, ex commissario tecnico della nazionale, ha rivolto un messaggio a Gattuso in vista dei playoff per il Mondiale, affermando di credere nelle sue capacità e di essere al suo fianco. Nel messaggio, ha dichiarato che tutti sono con lui e che, insieme, potranno raggiungere l’obiettivo di qualificarsi. La sua presenza si percepisce come una forma di sostegno verso l’attuale allenatore della squadra nazionale.

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© Calcionews24.com - Lippi crede in Gattuso: «Ora sei ct, sono c**zi tuoi! Siamo tutti con te e andremo al Mondiale tutti assieme… Ce la faremo»

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