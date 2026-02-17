L’ipotesi Zaia sindaco di Venezia e le altre pillole del giorno
Luca Zaia potrebbe candidarsi come sindaco di Venezia, ma questa idea si sta facendo sempre più improbabile. La proposta ha suscitato molte discussioni tra i cittadini, soprattutto perché il presidente della regione Veneto ha già annunciato di voler concentrare le sue energie sulla sua carica regionale. Nel frattempo, alcuni osservatori notano che la sua presenza in corsa potrebbe portare cambiamenti significativi nella competizione elettorale.
Un Doge per Venezia? L’ipotesi di una candidatura di Luca Zaia a sindaco alle elezioni della prossima primavera è suggestiva, ma sempre meno realistica. Vero, l’ex governatore non ha mai chiuso del tutto la porta. E considerando le 7 mila preferenze raccolte in città alle Regionali 2025, la sua corsa sarebbe in discesa. Non solo: Fratelli d’Italia a livello nazionale ha già garantito al leghista «il massimo appoggio», segno del rapporto stretto da Zaia con Giorgia Meloni (e anche a Matteo Salvini non dispiacerebbe sistemarlo a Venezia togliendosi così un potenziale disturbatore). Il fatto è che l’ex governatore pare avere obiettivi diversi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Le mire di Cirio in Forza Italia e le altre pillole del giornoL'articolo analizza le recenti strategie di Cirio in Forza Italia e gli sviluppi politici del giorno, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Roberto Occhiuto.
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giornoDurante la presentazione del Photoansa 2025, il presidente dell’Ansa, Giulio Anselmi, ha sorpreso i presenti ignorando la formalità dell’evento per criticare apertamente Donald Trump e i suoi sostenitori a livello internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Lega, il rebus Zaia: candidato sindaco di Venezia o protagonista alle politiche del 2027?Futuro politico di Luca Zaia tra Roma e Venezia: niente Parlamento, ipotesi sindaco e tensioni con Salvini. Il ruolo nel centrodestra e lo scenario verso le politiche 2027. tag24.it
In Veneto molti nutrivano speranze, ma tra le sedi di Roma e via Bellerio i tempi, almeno per ora, sembrano non essere ancora maturi. Tuttavia, è iniziata la pressione affinché l'ex presidente della Regione Luca Zaia venga nominato vicesegretario del... x.com