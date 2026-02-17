L’ipotesi Zaia sindaco di Venezia e le altre pillole del giorno

Luca Zaia potrebbe candidarsi come sindaco di Venezia, ma questa idea si sta facendo sempre più improbabile. La proposta ha suscitato molte discussioni tra i cittadini, soprattutto perché il presidente della regione Veneto ha già annunciato di voler concentrare le sue energie sulla sua carica regionale. Nel frattempo, alcuni osservatori notano che la sua presenza in corsa potrebbe portare cambiamenti significativi nella competizione elettorale.

Un Doge per Venezia? L’ipotesi di una candidatura di Luca Zaia a sindaco alle elezioni della prossima primavera è suggestiva, ma sempre meno realistica. Vero, l’ex governatore non ha mai chiuso del tutto la porta. E considerando le 7 mila preferenze raccolte in città alle Regionali 2025, la sua corsa sarebbe in discesa. Non solo: Fratelli d’Italia a livello nazionale ha già garantito al leghista «il massimo appoggio», segno del rapporto stretto da Zaia con Giorgia Meloni (e anche a Matteo Salvini non dispiacerebbe sistemarlo a Venezia togliendosi così un potenziale disturbatore). Il fatto è che l’ex governatore pare avere obiettivi diversi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

