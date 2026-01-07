Il boom delle spillette anti-Venezi e le altre pillole del giorno
Negli ultimi tempi, le spillette anti-Venezi sono diventate un fenomeno diffuso, passando da simbolo di protesta locale a oggetto di tendenza nazionale. Questo rapido incremento rappresenta un esempio di diffusione culturale e sociale, che coinvolge anche altre piccole iniziative quotidiane. Un fenomeno in crescita che riflette come le semplici azioni possano assumere un ruolo più ampio nel panorama dell’espressione pubblica.
Da simbolo di una protesta locale a gadget virale in tutta Italia e non solo. Se non è un salto di specie – uno spillover – poco ci manca. La spilletta con una chiave di violino su sfondo giallo autoprodotta dai lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia a sostegno della battaglia degli orchestrali contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale va a ruba. Dopo aver distribuito più di 1.200 spillette durante il Concerto di Capodanno – il gadget è stato indossato dall’orchestra, dal coro e da parte del pubblico – la Rsu del teatro veneziano ha deciso di produrne altre visto il boom di richieste (oltre 3 mila) arrivate da altri teatri italiani e persino dall’estero. 🔗 Leggi su Lettera43.it
