Questo premio è allora un premio per l' invisibile per le parti del mondo che sono difficili da comprendere e una celebrazione dei modi decentralizzati di pensare e operare che i funghi hanno padroneggiato

Questo premio riconosce l’importanza delle realtà invisibili e dei modi di pensare decentralizzati, come quelli dei funghi. Esplorare questi mondi richiede pazienza e stupore, affinché si possa scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo. È un omaggio alla curiosità e alla capacità di apprezzare le parti meno visibili del nostro ambiente, contribuendo a una comprensione più profonda e rispettosa del mondo naturale.

«Sia i funghi che i bambini richiedono un'incredibile pazienza. Pazienza, ma anche stupore. Mi vengono i brividi a dirlo, ma ci credo fermamente: con i funghi come con i bambini, scopriamo qualcosa ogni singolo giorno». È un passaggio della bella intervista concessa da Toby Kiers ad Alan Burdick del New York Times. Biologa evoluzionista della Vrije University di Amsterdam, americana, classe '76, Kiers ha trascorso gli ultimi trent'anni della sua vita studiando il funzionamento del sistema circolatorio del suolo. Ovvero, appunto i funghi. Per i suoi studi ha vinto il Tyler Prize, considerato il Premio Nobel per l'ambiente. «Questo premio è allora un premio per l'invisibile, per le parti del mondo che sono difficili da comprendere, e una celebrazione dei modi decentralizzati di pensare e operare che i funghi hanno padroneggiato»

